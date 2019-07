28enne morto in un incidente stradale. Donna condannata

SANTA MARIA A VICO/CERVINO – (ti.pa) E’ stata condannata ad un anno e tre mesi pena sospesa per omicidio stradale Rosa Basilicata, 64 anni di Cervino. Questo il verdetto del gup Minio del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, perchè, secondo l’accusa, provocò l’incidente stradale che causò la morte del 28enne Agostino De Lucia, di Santa Maria a Vico, il 19 febbraio del 2017. Ci fu uno schianto fatale tra un Beverly e una Nissan Micra, condotta dalla donna in via Aldo Moro nella frazione di Messercola.

A quanto pare, l’utilitaria, non rispettando lo stop a un incrocio, tagliò la strada a tre giovani in sella, tutti sullo stesso motorino. Di qui, il drammatico impatto. La giovane vittima indossava il casco, ma questo purtroppo non è bastò a salvargli la vita; i suoi amici rimasero feriti in maniera non grave.

Parte civile nel procedimento l’avvocato Clemente Crisci mentre l’imputata è stata assistita dall’avvocato Claudio Sgambato. Il pm aveva chiesto due anni e 4 mesi, poi è stata accolta la tesi della difesa sulle attenuanti generiche del concorso di colpa della parte offesa, più la riduzione della pena per il rito abbreviato.