3 ARRESTI. Danno alle fiamme alcuni rifiuti. Incastrati dai vicini di casa

MONDRAGONE – Nel tardo pomeriggio di domenica, nel terreno di pertinenza della sua abitazione di Mondragone, P. G. del luogo (con precedenti penali per reati contro il patrimonio) ed i suoi due aiutanti bulgari C.K.S. e Y.D. hanno dato fuoco ad un cumulo di rifiuti composto da materiale in PVC utilizzato come rivestimento per serre, bombolette spray per saldatura, residui in legno, bombole di gas utilizzate per il riscaldamento delle serre.

Segnalato l’incendio da alcuni residenti in abitazioni limitrofe, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo ed i carabinieri di Mondragone che hanno tratto in arresto i tre incendiari.