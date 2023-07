31enne ucciso da ladri in una macchina rubata. Lacrime applausi per l’ultimo abbraccio ad Antonio

SAN MARCELLINO (Lidia e Christian de Angelis) – Una bagno di folla.

Amici, parenti e concittadini oggi pomeriggio, martedì, si sono recati nella Chiesa di San Marcellino per dare l’ultimo saluto al 31enne Antonio Di Fraia, imprenditore deceduto a seguito del grave incidente stradale avvenuto in via Napoli, a Castel Volturno.

Tantissimi presenti per dire addio al 31enne e un toccante lancio di palloncini bianchi al passaggio della bara bianca.

L’uomo è stata sbalzato dalla sua moto da una Fiat il cui automobilista-pirata della strada ha abbandonato il veicolo poco distante scappando a piedi (l’auto è risultata essere stata rubata).