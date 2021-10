32enne accoltellato durante una lite col vicino di casa

MARCIANISE – Un 32enne di Marcianise ha presentato denuncia nei confronti di un vicino di casa che lo avrebbe accoltellato al fianco. Il giovane era rimasto ferito il 27 agosto scorso, dopo una colluttazione in via Toscanini, dove sarebbe intervenuto per sedare una lite tra lo zio ed il vicino, alla quale avevano preso parte anche altre persone. Lo zio stava soccombendo al gruppetto. Il 32enne è stato prima minacciato e poi ferito al fianco sinistro da una lama. Trasportato in ospedale, è rimasto ricoverato per circa un mese.