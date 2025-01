35enne arrestata per spaccio: aveva un ampio “menu” di droghe

Fermata in via Nazionale Appia

SAN PRISCO – Era stata fermata in via Nazionale Appia, a San Prisco, per un controllo alla circolazione stradale la 35enne di Capua che, nel corso della mattinata odierna, è stata arrestata dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nella Fiat Panda da lei condotta e intestata ad agenzia di noleggio, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato gr. 8,73 di crack, gr. 5,02 di cobret, gr. 1,92 di cocaina, gr. 0,86 di marijuana e gr. 1,21 di hashish, nonché la somma contante di € 210.

All’esito della successiva perquisizione domiciliare, effettuata presso l’abitazione di residenza della donna, i militari hanno rinvenuto e sequestrato ulteriore sostanza stupefacente, in particolare, gr. 7,5 di cobret, gr. 21,1 di cocaina, gr. 10,3 di marijuana e gr. 4,6 di hashish.

L’arrestata è stata tradotta presso il carcere di Benevento.