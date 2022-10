37enne casertana muore con il fidanzato in un drammatico incidente lungo l’autostrada

CASERTA – Il dramma che si è consumato lungo l’A4, uno schianto che ha ucciso 7 persone (un tir è finito ieri contro il bus dell’associazione “Centro21”, nel territorio del comune di San Donà di Piave, in Veneto), tocca anche la provincia di Caserta. Una delle vittime, infatti, Rossella De Luca, aveva 37 anni ed era nata a Caserta, nel rione Acquaviva. Affetta da sindrome di down, viveva a Rimini. Lavorava in una cooperativa ed abitava in un appartamento. Frequentava l’associazione Italiana persone Down di via Ferrarecce. Rossella, al nord, aveva anche trovato l’amore: era fidanzata con Alfredo Barbieri, 15 anni più grande di lei, anche lui deceduto nell’incidente. Un destino davvero tragico.