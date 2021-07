AVERSA – Il 37enne di Cesa che ha rischiato il linciaggio dopo una corsa in auto finita contro un albero ad Aversa (CLIKKA E LEGGI) è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di sostanze stupefacenti. I test a cui è stato sottoposto nell’ospedale Moscati, infatti, hanno dato esito positivo. Inoltre, la vettura è stata sequestrata perchè sprovvista di assicurazione e nell’immediato sarà avviato il provvedimento di confisca.