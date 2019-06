37enne torna dalla Germania per salutare gli anziani genitori, muore per un infarto

SESSA AURUNCA (Christian e Lidia de Angelis) – Terribile lutto in città, muore per infarto Leandro Bartuccio 37 anni. L’uomo viveva da anni in Svizzera a Amriswil, nei giorni scorsi è giunto a Piedimonte di Sessa Aurunca per far visita agli anziani genitori.

Giovedì si è improvvisamente sentito male, un infarto fulminante che non gli ha dato scampo, nonostante i soccorsi, non vi è stato più nulla da fare. I funerali si sono tenuti venerdì, alla presenza di tantissimi amici e familiari per dirgli addio. Tantissimi i messaggi di cordoglio per Leandro.