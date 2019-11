CAPUA – E’ allarme tra i residenti di via Brezza e Fuori Porta Roma per una escalation di furti. Ieri 4 abitazioni sono state svaligiate, in assenza dei proprietari. La banda ha colpito nel parco residenziale di via Gneo Nevio. I malviventi hanno portato via soldi, oggetti hi-tech, preziosi ed abiti griffati. Nel vicino quartiere di Fuori Porta Roma, invece, sono stati costretti alla fuga.