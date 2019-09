40enne litiga con la moglie e finisce in ospedale con una ferita al braccio

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Ieri sera nella zona dell’Arco di Santa Maria Capua Vetere, un uomo di 40 anni è rimasto ferito in circostanze ancora da chiarire, dopo un litigio con la moglie. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, l’episodio è avvenuto in via del Lavoro. Durante la lite, il 40enne avrebbe preso un oggetto contundente, forse un coltello, e si sarebbe ferito al braccio destro. Alla vista del sangue ha dato l’allarme. Sul posto è arrivata un’ambulanza che lo portato in ospedale a Caserta. Le sue condizioni non sono gravi.