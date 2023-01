42ENNE CASERTANO investe e uccide turista francese

SESSA AURUNCA – Era ubriaco l’uomo che ha investito e ucciso per poi fuggire con l’auto, un turista francese in

vacanza in Italia, a San Vittore del Lazio, in provincia di Frosinone. La tragedia la notte di Capodanno nel centro storico

del paese ciociaro. I carabinieri della Compagnia di Cassino che hanno avviato le indagini, unitamente alla Procura, hanno fermato ed arrestato per ‘omicidio stradale’ un 42enne residente in provincia di Caserta, a Sessa Aurunca.

L’uomo, che era sotto l’effetto di alcol al momento dell’incidente, era tornato a casa e si era messo a dormire. Ad

incastrarlo la testimonianza di chi ha assistito all’investimento ed ha fornito agli inquirenti importanti elementi che hanno consentito di arrivare in breve tempo all’autore del grave gesto.