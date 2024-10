45enne si dà fuoco tra i passanti. Pochi anni fa aveva beccato un jackpot milionario al gratta & vinci

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

MONDRAGONE/SESSA AURUNCA – È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cardarelli di Napoli, nel reparto Grandi Ustionati, il 45enne A., di Sessa Aurunca, che sabato sera si è cosparso di benzina e si è dato fuoco tra i passanti del lungomare Caracciolo di Mondragone.

Dopo questo folle gesto, A. è scappato via, buttandosi in mare, evitando così di morire avvolto dalle fiamme.

Ma le ferite restano molto gravi per il 45enne. Secondo il racconto di chi lo ha conosciuto in questi anni, A. aveva alcuni problemi, non rimanendo sempre centrato, anche dopo che, grazie al Gratta & Vinci, aveva guadagnato una somma intorno al milione di euro.