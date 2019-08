PEDOFILO ARRESTATO. L’indagine potrebbe allargarsi

TRENTOLA DUCENTA – Le indagini sul pedofilo di Trentola Ducenta arrestato all’aeroporto di Tenerife, Spagna, mentre stava preparando la sua partenza per il Brasile, potrebbero allargarsi. Il 48enne sapeva che i carabinieri erano sulle sue tracce e voleva evitare l’arresto, fuggendo nel paese sudamericano.

Gli inquirenti stanno indagando sui filmati ritrovati nell’abitazione dell’uomo che lo vedevano protagonista in espliciti rapporti sessuali con bambini. Ora toccherà capire se quelle immagini sono state oggetto di scambio con altri pedofili. Al vaglio anche le posizioni degli italiani che gli hanno offerto ospitalità in terra spagnola. Attualmente l’uomo si trova in un carcere spagnolo. Per lui sarà chiesta l’estradizione.