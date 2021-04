5 alunni e un professore positivi alla Giovanni XXIII. Sindaco chiude due plessi

Covid-19: attività didattica in presenza sospesa in due plessi scolastici. Il Sindaco Andrea Pirozzi: “Assicureremo un continuo monitoraggio senza escludere la possibilità di nuovi provvedimenti”.

Alcuni casi di Covid-19, che nelle ultime ore hanno interessato l’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”, hanno spinto il sindaco Andrea Pirozzi ad emettere questa mattina una nuova ordianza. Il primo cittadino stamani ha convocato il Centro Operativo Comunale per l’emergenza sanitaria. Durante la riunione l’Assessore alla Pubblica Istruzione Clemente Affinita ha illustrato i dati relativi ai contagi in tutto l’Istituto Comprensivo che conta una popolazione scolastica di 1700 persone, tra alunni e personale docente e non docente. Di questi, ad oggi, risultano positivi 5 alunni e un docente.

L’analisi si è soffermata in particolare sui plessi Maielli e Loreto, dove risultano due alunni positivi. “Dato che in questa zona del territorio – ha spiegato il primo cittadino – abbiamo registrato una maggiore presenza di casi positivi tra le famiglie, pur non essendo un dato allarmante, di intesa con l’Asl è stato disposto un provvedimento di sospensione delle attività didattiche in presenza dei plessi Maielli e Loreto da domani, mercoledì 29 Aprile, fino al 7 Maggio 2021. Tutti gli alunni delle classi interessate sono contestualmente posti in isolamento domiciliare”.

Sempre di concerto con l’Asl, inoltre, nelle prossime ore, sarà eseguito uno screening complessivo nei plessi per i quali è stata disposta la chiusura, che interesserà anche la popolazione residente in quelle aree.

“Il numero esiguo dei contagi nelle scuole – ha rimarcato il Sindaco Pirozzi – non permette l’emissione di un’ordinanza di chiusura di tutti i plessi scolastici presenti sul territorio. Continueremo a monitorare l’andamento della situazione e non escludiamo la possibilità di nuovi provvedimenti al fine di fronteggiare il fenomeno del contagio”.