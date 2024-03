50 euro per dar fuoco all’auto del parroco, caccia al mandante

Domenica 25 febbraio il rogo della vettura.

FRANCOLISE. 50 euro per far fuoco all’auto del parroco. Questa la cifra pattuita e poi pagata dal mandante. Eppure il 24enne fermato pochi giorni fa, individuato quale autore materiale del rogo grazie ai filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza, non ha fatto nessun nome.

Lui, A.D., 24 anni, con 50 euro in più in tasca, quella domenica mattina – il 25 febbraio scorso – sparse liquido infiammabile sulla vettura di don Marcos, dandole fuoco. Ora tocca agli inquirenti capire chi si nasconda sotto quest’azione commissionata e chi, quindi, aveva qualcosa “da far pagare” al parroco della chiesa di San Germano Vescovo, a Sant’Andrea del Pizzone, popolosa frazione di Francolise.