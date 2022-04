50enne si dichiara estraneo al clan, ma se non si pente non può uscire al carcere

MARCIANISE – E’ stata respinta la richiesta di misura alternativa al carcere per Nicola Boccolato, 50 anni di Marcianise. La decisione del Tribunale di Napoli è stata confermata dalla Corte di Cassazione. Per i giudici non ci sono elementi idonei ad escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e con i Belforte in particolare. Insomma, pur essendosi dichiarato estraneo al clan, se non inizia la sua collaborazione con la giustizia, Boccolato non può essere ammesso ad una misura alternativa al carcere dove sta scontando una condanna a 7 anni e mezzo per possesso di armi, aggravata dall’aver favorito i Mazzacane.