SAN CIPRIANO D’AVERSA – I carabinieri del locale Comando Stazione hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di evasione C.L. cl. 57 del posto.

L’uomo, in atto sottoposto al regime di detenzione domiciliare per vari reati contro la persona e il patrimonio, è stato sorpreso dai militari dell’Arma all’interno di un Bar ubicato in quella P.zza Maroni.

L’arrestato è stato nuovamente sottoposto al regime degli arresti domiciliari