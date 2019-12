63enne muore in auto, tragedia per una famiglia nella notte di Natale

SAN CIPRIANO D’AVERSA – Era tutto pronto per festeggiare la vigilia di Natale, D.P. si stava recando a casa dai parenti ma è stato trovato senza vita un’auto rinvenuta vicino allo stadio comunale, in via Acquaro.

A quanto pare un malore fatale ha provocato il decesso. Attualmente stanno indagando i carabinieri di Casal di Principe.