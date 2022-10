La tragedia pochi minuti fa

CERVINO – Tragedia in un terreno a Cervino. Un 72enne impegnato nella ravvolta delle olive è morto schiacciato dal suo trattore. Nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, provenienti dal Comando Provinciale di Caserta, e dei sanitari del 118 per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri.