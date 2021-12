AVERSA/TEVEROLA – (Lidia e Christian de Angelis) Appello disperato per ritrovare un 73enne scomparso dalla mattina. Ore di ansia per le sorti di Antonio Tessitore, 73enne di Teverola, che recatosi presso il Consultorio dell’Asl di Aversa in viale Europa, nella mattinata non ha fatto più rientro, poichè potrebbe essere disorientato. Appello disperato di amici e familiari per ritrovare l’uomo. Chiunque lo avesse visto o abbia notizie contatti il numero del post oppure le forze dell’ordine.