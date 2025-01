A 17 anni fa due rapine in un giorno, alle Poste e all’Eurospin. Preso con un suo coetaneo che ha rapinato un altro ufficio postale

Pistola e coltello alla mano

CASALUCE/PARETE – I Carabinieri della Stazione di Parete della Compagnia di Aversa, all’esito di una minuziosa e rapida attività di indagine coordinata dalla Procura per i minorenni di Napoli, hanno dato esecuzione all’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Napoli che dispone la misura del collocamento in comunità per i minori M.V. ed S.G., cittadini dell’area napoletana di anni 17.

Le indagini – condotte dai militari nei mesi di settembre e ottobre 2024 – hanno consentito di raccogliere gravi elementi di colpevolezza nei confronti degli indiziati in ordine alla commissione del reato di rapina aggravata.

In particolare, i destinatari del provvedimento sono gravemente indiziati il primo di aver tentato, travisato e con la minaccia di un coltello, una rapina presso l’Ufficio Postale di Casaluce, e di averne consumata un’altra lo stesso giorno presso il supermercato Eurospin di San Marcellino agendo in entrambe le occasioni con l’aiuto di un complice; il secondo di aver perpetrato unitamente ad un complice una rapina con la minaccia di una pistola presso l’Ufficio Postale di Parete. Nel corso degli eventi delittuosi, verificatisi nei mesi di settembre e ottobre, venivano asportati complessivamente oltre 2.000 € in contanti.

L’intervento dei militari dell’Arma e gli accertamenti immediatamente effettuati sul posto in seguito alla commissione dei reati hanno consentito di ricostruire meticolosamente le concitate fasi dell’azione criminale attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, dei racconti delle vittime nonché delle attività tecniche di sopralluogo consentendo di raccogliere gravi indizi in ordine alla responsabilità delle persone sottoposte alle indagini.

La complessa, rapida e minuziosa attività d’indagine, condotta dai militari dell’Arma in stretta sinergia con la Procura per i minorenni di Napoli, grazie anche alla collaborazione delle vittime, ha permesso di dare una risposta decisa ai cittadini dell’agro-aversano.