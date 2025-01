A 87 anni picchia la moglie e minaccia di uccidere il figlio e la nuora

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Nei prossimi mesi dovrà affrontare ben due processi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere l’87enne A.V., difeso dall’avvocato Giuseppe Sparaco, residente proprio nella città del Foro, a causa di reiterati comportamenti violenti nei confronti della moglie e del figlio.

La prima udienza preliminare riguarda i maltrattamenti che avrebbe messo in atto per anni nei confronti della moglie, 79enne. La procura di Santa Maria parla di schiaffi, offese, umiliazioni alle quali la donna avrebbe messo fine denunciando A.V. e scappando verso casa della figlia, dove anche lì la furia del marito sarebbe giunta.

L’altro processo, invece, inizierà in estate e in quell’occasione si tratterà delle accuse di minacce al figlio e alla nuora, offesa in maniera non riproducibile sul giornale, in diverse occasioni, con epiteti non certo eleganti ripetuti davanti ai propri nipoti. In un caso, A.V. avrebbe minacciato con un coltello di ammazzare il figlio. In un altro caso, invece, era pronto a dar fuoco alle auto di famiglia.

Certamente parliamo di comportamenti gravi e deprecabili, ma il contesto riguarda un uomo che pare non essere esattamente centrato, lucido, forse anche a causa dell’età non certo acerba, che può provocare una perdita di lucidità. Non sappiamo se sarà condannato o assolto da queste accuse, ma quello che possiamo augurarci è che quest’uomo venga aiutato, accompagnato verso un ritorno a modi e metodi civili.