A BAIA DOMIZIA non funziona un solo sportello Bancomat. Per prelevare residenti e turisti devono arrivare a MONDRAGONE

CELLOLE – Riceviamo e pubblichiamo: “Gentili signori, vi faccio presente che da questo anno, oltre ai cronici disagi che da sempre assillano Baia Domizia, se ne possono annoverare due nuovi di zecca. Infatti a Baia non ci sono più sportelli bancari e di conseguenza è rimasto un solo bancomat, quello dell’ufficio postale. Questo bancomat poi, come quello dell’ufficio postale di Cellole è lentissimo e inadeguato. Pertanto per prelevare contanti i turisti devono praticamente recarsi a Cellole o a Mondragone con i relativi disagi causati dalla viabilità menomata dall’assenza di un ponte sulle arterie di collegamento Baia – Domitiana”.