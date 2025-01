A MasterChef lo spettacolo della pizza fritta di Franco Pepe

Ascolti record per il maestro pizzaiolo che ha svelato ai cuochi amatoriali i segreti della lievitazione e della frittura durante una lunga notte di lavoro

CAIAZZO – Ascolti record a “MasterChef” per Franco Pepe, il maestro pizzaiolo di Caiazzo patron della nota pizzeria “Pepe in grani” conosciuta in tutto il mondo e primo ad essere nominato cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica Italiana. Come lo stesso aveva spoilerato, nei giorni scorsi, dal suo profilo social in Facebook รจ stata una puntata piena di emozioni e colpi di scena.

Il pizzaiolo caiatino ha portato la sua maestria ai cuochi amatoriali per trasmettere loro i segreti della lievitazione dell’impasto della pizza fritta incantando sia i conduttori Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri, sia i concorrenti aspiranti cuochi.