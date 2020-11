A Monza FESTANTE chiude col botto: vittoria e nomination dello Scholarship Programme

L’ultima gara della Porsche Carrera Cup si è svolta nel celebre “Tempio della Velocità” a Monza dal 07 all’08 Novembre. Una competizione in cui Aldo Festante ha combattuto magistralmente. Il pilota di Capua, infatti, reduce da un weekend impegnativo a Barcellona, nel quale ha conquistato la prima posizione in classifica generale della GT Open Cup è sceso in pista più agguerrito che mai deciso a terminare l’anno sportivo nel migliore dei modi. Gara1 ha visto Aldo partire dalla sesta posizione, per poi sfrecciare sui rettilinei dell’Autodromo Nazionale, lottando con gli altri piloti sino a concludere la competizione al quarto posto. Un’ottima performance, la quale, tuttavia, non soddisfa pienamente Festante che deciso ad ottenere un’altro risultato iridato riesce ad ottenere un ottimo piazzamento in qualifica che gli garantisce una partenza in terza posizione. Mettendo da parte la comprensibile tensione dovuta all’importanza dell’evento, il giovane pilota si è concentrato al massimo sulle sue skills automobilistiche, in attesa che i semafori di Gara2 diventassero verdi. Appena il pilota vede lo start, catapulta letteralmente la propria vettura tra gli avversari, conquistando in breve la seconda posizione. Passa circa un minuto e prima dello stacco della celebre parabolica Aldo si porta al primo posto. Da qui Festante, mantenendo concentrazione e calma, riesce a difendere la sua posizione per il resto della gara, rendendo inutile ogni tentativo di sorpasso da parte degli avversari: un altro primo posto e la prima vittoria nella Porsche Carrera Cup. Weekend indimenticabile per il pilota di Capua, il quale, tra le altre cose, riesce anche ad aggiudicarsi la Nomination della scholarship per partecipare allo shootout finale, a testimonianza di come le sue capacità a bordo della Porsche Carrera siano maturate visibilmente. Finalmente ora Aldo può dedicarsi ai festeggiamenti con familiari, amici e l’affiatato team Ombra, valido alleato in questa stagione di successi. Con il titolo di campione nella GT Open Cup e la quarta posizione assoluta nella Porsche Carrera Cup si conclude un avvincente anno di corse, che ha visto il pilota capuano migliorare ad un ritmo notevole, diventando uno dei protagonisti del panorama motoristico italiano.“Un weekend fantastico, il culmine di tutto il lavoro svolto e i sacrifici fatti, un grazie speciale alla mia famiglia e ad Ombra Racing”