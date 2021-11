A processo con l’accusa di detenzione di droga, assolto

CASAL DI PRINCIPE – (g.v.) Accusato di aver detenuto presso la sua abitazione la droga, Angelo Montella è stato assolto dal giudice monocratico del tribunale di Napoli Nord, dottoressa Formisano. Il pm aveva chiesto per il Montella 5 anni. L’ Avvocato Paolo Caterino difensore del Montella ha invece demolito l’ impianto accusatorio in un lungo dibattimento che si è protratto per più udienze, dimostrando la mancata presenza della droga in casa. La sentenza è stata emessa nel tardi pomeriggio dopo una lunga camera dì consiglio.