A SCUOLA IN MANIERA ECOLOGICA: sindaco e presidi al lavoro per il piedibus

Per la presentazione del progetto, al quale si sta lavorando con le scuole della città, si terrà un apposito incontro in municipio entro i primi giorni di settembre.

CASAGIOVE (Debora Carrano) – Piuttosto che all’autobus, per arrivare a scuola, tutti insieme ma in maniera ecologica, quest’anno il Comune sta lavorando ad un nuovo progetto: il piedibus.

“Funziona come un bus”, ha detto il sindaco in una nota. Nel raggio di 1 km attorno alla scuola, saranno predisposti differenti percorsi, ciascuno con fermate e orari stabiliti.

Alle fermate i bambini verranno accolti dagli “autisti” accompagnatori: volontari delle associazioni, genitori, nonni o insegnant e insieme, fermata dopo fermata, con una passeggiata di massimo 10/15 minuti si arriverà a scuola, in tempo per l’inizio delle lezioni.

