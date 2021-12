Abbattimento bufale per sospetta brucellosi, 17 sindaci del Casertano invocano l’istituzione di una Commissione d’inchiesta regionale: si accertino le responsabilità

La lettera firmata dai sindaci di Aversa, Alfonso Golia , di Casal di Principe, Renato Franco Natale, Nicola Affinito di Carinaro, Anacleto Colombiano di S. Marcellino, Nicola Esposito di Lusciano, Valerio Di Fraia di Villa Literno, Luigi Della Corte di Villa di Briano, Michele Apicella di Trentola-Ducenta, Marcello De Rosa di Casapesenna, Gino Pellegrino di Parete, Lucio Santarpia di Frignano, Vincenzo Caterino di San Cipriano d’Aversa, Tommaso Barbato di Teverola, Ernesto Di Mattia di Sant’Arpino, Francesco Luongo di Casaluce Vincenzo Gaudino di Orta di Atella e Vincenzo Santagata di Gricignano.

CASERTA Il 90 % delle 40000 bufale mediterranee abbattute a Caserta negli ultimi tre anni per sospetta brucellosi e Tbc Bovis sono risultate sane agli esami post mortem e sono state vendute sottocosto nel circuito di macellazione delle multinazionali della carne. Questi abbattimenti, che hanno portato al fallimento 134 allevamenti, sono stati effettuati in ragione di un piano regionale approvato in violazione delle direttive nazionali ed europee in materia di sorveglianza, di programmi di eradicazione e dello status di indenne da malattia per malattie e vaccinazioni.

I sottoscritti Sindaci di Terra di Lavoro, dichiarano quanto segue: “La recente pubblicazione di un rapporto dell’ASl di Caserta, con cui si dichiara che solo una piccola percentuale di animali abbattuti è risultata infetta al tavolo autoptico, ci lascia perplessi e indignati. Da questi dati sembrerebbe che NUMEROSE pregiate bufale Campane siano state uccise senza che fossero ammalate.

Auspichiamo che la Magistratura concluda al più presto le proprie indagini; se dovessero emergere responsabilità tali da determinare procedimenti giudiziari, ci impegniamo a costituirci parte civile nel processo a fianco alle associazioni di allevatori.

Intanto è sempre più evidente il fallimento del precedente piano di eradicazione della brucellosi e tubercolosi, per cui si rende urgente un nuovo piano , che accolga le richieste degli allevatori fra cui la vaccinazione degli animali in età prepubere.

Riteniamo opportuno istituire una commissione di inchiesta regionale per l’accertamento di responsabilità amministrative nell’intera vicenda.

Siamo infine disponibili ad aderire a qualsiasi iniziativa di mobilitazione volessero organizzare le associazioni di allevatori in difesa delle proprie aziende e di uno dei settori economici più importanti delle nostre terre”.

18/12/2021

I SINDACI

Alfonso Golia , Aversa

Renato Franco Natale, Casal di Principe

Nicola Affinito, Carinaro

Anacleto Colombiano, S. Marcellino

Nicola Esposito, Lusciano

Valerio Di Fraia, Villa Literno

Luigi Della Corte, Villa di Briano

Michele Apicella, Trentola-Ducenta

Marcello De Rosa, Casapesenna

Gino Pellegrino , Parete

Lucio Santarpia, Frignano

Vincenzo Caterino, San Cipriano d’Aversa

Tommaso Barbato, Teverola

Ernesto Di Mattia, Sant’Arpino

Francesco Luongo Casaluce

Vincenzo Gaudino, Orta di Atella

Vincenzo Santagata, Gricignano