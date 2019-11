Abusi sulla bimba di 11 anni. Fissato l’interrogatorio di garanzia per don Michele Mottola

TRENTOLA DUCENTA – E’ stato fissato per domani, 11 novembre, l’interrogatorio di garanzia per don Michele Mottola, il prete di Trentola Ducenta arrestato per abuso su una bimba di 11 anni.

Il parroco è stato “incastrato” dalle registrazioni che, la stessa vittima, aveva fatto con il suo cellulare.

Dalle registrazioni si sentiva il prete chiedere alla bambina dei baci, e poi sussurri, sospiri e la frase “ora lavati i denti“. Una storia andata avanti dall’ottobre 2018 fino al marzo di quest’anno. Don Michele Mottola, secondo la ricostruzione della Procura della Repubblica di Napoli Nord che è stata avallata dal gip del tribunale che ne ha disposto l’arresto in carcere, sarebbe poi arrivato a baciare con la lingua quella piccola bambina che frequentava la sua parrocchia di Trentola Ducenta; arrivando, finanche, a “simulazioni di rapporti sessuali completi con sfregamento delle zone erogene”.

I fatti sono andati avanti per cinque mesi, da ottobre 2018 fino a marzo 2019, quando, dopo le confidenze della piccola, una coppia che frequentava la parrocchia, è intervenuta ad allertare il vescovo Angelo Spinillo.