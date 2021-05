PIETRAMELARA – Aveva 9 anni quando, insieme alla madre, venne in vacanza a Pietramelara.

9 anni, una bambina. Lui, lo zio, era un adulto.

Abusò di lei per due anni successivi, nel 2005 e nel 2006.

La madre denunciò, partì il processo che ha portato ieri, 15 anni dopo, all’arresto di Roberto Nicolò, 57 anni, ammanettato e tradotto in carcere in seguito alla sentenza di condanna.

L’uomo, nel corso degli anni, si era sempre dichiarato innocente.