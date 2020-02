Accoltellato dal cognato sotto gli occhi della fidanzata

SPARANISE – Ieri sera un ragazzo di 22 anni ha accompagnato la fidanzata a casa, quando, nei pressi del portone, ha trovato il cognato, fratello di lei, che lo ha accoltellato al torace. E’ accaduto a Sparanise. Il giovane è stato trasportato nell’ospedale di Sessa Aurunca dove è giunto insieme alla fidanzata: entrambi erano sotto shock. Il ragazzo è stato stabilizzato in sala operatoria per una ferita ad un polmone, nel nosocomio sessano per poi essere trasportato nell’ospedale Cardarelli di Napoli. Non è in pericolo di vita. Sul posto la polizia. Da accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto.