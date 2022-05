Falso incidente: assolta donna di MARCIANISE

MARCIANISE – Assolta dall’accusa di truffa ai danni dell’Italiana Assicurazioni per un presunto falso incidente. I fatti risalgono a tre anni fa. La signora G.C., aveva denunciato un sinistro avvenuto in via Musone. Un bus aveva urtato la sua vettura parcheggiata in strada ma dalle indagini sul satellitare dell’autobus sarebbe emerso come il bus non fosse transitato di lì.

La scatola nera, installata sulla vettura della donna ha invece dimostrato che l’auto fosse realmente parcheggiata in quella strada e che fosse stata tamponata.

Assolta con formula piena, nonostante la richiesta del pm a 1 anno di reclusione.