Accusati di aver truffato il noto salumificio Rosotta pagando con assegni falsi: assolti

I fatti risalgono al 2022

TRENTOLA DUCENTA – Due uomini accusati di concorso in truffa continua ai danni del noto salumificio Rosotta di Trentola Ducenta sono stati assolti dal Tribunale di Napoli Nord.

Si tratta di Giuseppe Puoti di Villa di Briano e Nicola Di Caterino di Casal di Principe. I due, secondo l’accusa, nell’aprile 2022, si presentarono tre volte presso l’esercizio commerciale per acquistare prodotti alimentari e in tutte le occasioni pagarono con assegni falsi. Il Tribunale di Napoli Nord, all’udienza del 7 febbraio scorso, accogliendo la tesi difensiva dell’avvocato Giovanni Andrea Puoti ha assolto i due perché il fatto non sussiste.