Accusati di falso ideologico dopo la candidatura del 2013. Ecco la decisione del Gup per 7

SAN FELICE A CANCELLO – In occasione delle presentazioni delle candidature per le elezioni del 2013 al Comune di San Felice a Cancello, avevano dichiarato falsamente di non avere precedenti penali e per questo motivo, sette imputati, erano stati rinviati a giudizio dinanzi al Gup di Santa Maria Capua Vetere, accusati di falso ideologico.

Ora, per una serie di vizi procedurali sono stati quasi tutti prosciolti per intervenuta prescrizione. Si tratta di

Pasquale Bernardo, Angelo Petrone, Domenico Papa, Franco Cioffi, Angelo Guadagnino e Giovanni Lanzillo.

L’unico che dovrà affrontare il prosieguo del processo è Enzo Di Marzo, la cui posizione è tuttavia in odore di prescrizione.