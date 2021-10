Accusato di aver minacciato di morte un parente per ereditare un’azienda agricola. Assolto ex consigliere comunale

CASTEL VOLTURNO – Assolto l’ex consigliere comunale di Castel Volturno, Giuseppe Gravante, 61 anni castellano. Questo il verdetto emesso poco fa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – dott. Davide Valenziano – che ha recepito in pieno le richieste dei difensori, avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo, che assistevano l’imprenditore ed ex politico del litorale domizio.

Il Pubblico Ministero aveva chiesto la condanna a due mesi di carcere. La denunzia era partita da un parente stretto di Giuseppe Gravante che si era addirittura costituito parte civile nel processo e lo accusava di minaccia grave di morte. I fatti risalivano a circa cinque anni fa quando, secondo la versione della parte offesa, che aveva prodotto al Giudice, nel corso dell’istruttoria e dopo la sua deposizione anche dei filmati che secondo la sua versione riproducevano la scena denunziata, Giuseppe Gravante avrebbe minacciato di ucciderlo.

La stessa cosa aveva ripetuto a dibattimento sia lui che i suoi familiari ( moglie e figlia). Il tutto sarebbe scaturito per motivi ereditari legati al possesso di un’azienda agricola che aveva in gestione il padre del Gravante Giuseppe cui sarebbe succeduto, dopo la sua morte, l’imputato. La qual cosa non era stata accettata dai parenti: di qui una serie di querele reciproche, la pendenza di altri procedimenti penali e l’inizio di numerosi contenziosi civili in corso dinanzi al Tribunale sammaritano.