CASTEL VOLTURNO- (tp) Assolto dall’accusa di truffa telematica. Luigi Impronta, difeso dall’avvocato Nando Letizia, genero di un ex consigliere comunale Gennaro Siano, è stato processato questa mattina dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Secondo l’accusa clonava le postepay ma il giudice Auriemma lo assolto per non aver commesso il fatto.