Accusato di evasione fiscale, assolto imprenditore di MARCIANISE

MARCIANISE – “Assolto perché il fatto non sussiste.” Questa la formula assolutoria utilizzata stamattina dal Giudice Monocratico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Dott.ssa Cardullo, nel procedimento a carico dell’imprenditore di Marcianise C. A.

La contestazione prevedeva la violazione dell’art. 4 del D. Lgs 74/2000 in quanto sarebbe stata utilizzata una dichiarazione infedele per evitare il pagamento dell’Irpef per gli anni 2011/2012.

La difesa, rappresentata dagli avvocati Gianluca Giordano e Giovanni Plomitallo, ha argomentato in diritto, presentando anche copiose Sentenze della Suprema Corte di Cassazione, evidenziando come nel caso di specie la presunta violazione riguardasse dichiarazioni integrative e non annuali ovvero le cd. Dichiarazioni Uniche, chiedendo quindi l’assoluzione del proprio assistito.

Accolta tale tesi dal Giudice che, come scritto, ha assolto l’imputato con formula ampia.