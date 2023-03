Accusato di maltrattamenti alla compagna e di picchiare la figlia. Ma per i giudici è innocente: ASSOLTO 36ENNE

Oltre al fatto territoriale al limite della nostra “competenza”, stiamo seguendo con attenzione i casi di maltrattamenti in famiglia, le situazioni inserite nel concetto di codice rosso, violenze di genere, che al tribunale normanno hanno una percentuale di archiviazioni o assoluzioni vicini al 100% (CLICCA E LEGGI I DATI)

REGIONALE – Un 37enne di Giugliano in Campania è stato assolto, dopo il processo che si è tenuto alla seconda sezione penale, collegio B del tribunale di Aversa-Napoli Nord, un uomo finito sotto processo per il reato di maltrattamenti in famiglia.

L’uomo era ritenuto responsabile di aver aggredito sia la sua compagna, sia la figlia, cagionando ad entrambe, secondo l’accusa, un malessere fisico e psicologico. Per questo motivo, il pubblico ministero spazio aveva richiesto una condanna a tre anni di carcere.

Frasi minacciose, promesse di fare del male alla compagna e alla figlia.

Una serie cronologica di eventi portati dal pm che non è bastata a ritenere colpevole e l’uomo, difeso dall’avvocato Mirella Baldascino. Non sono state ritenute, quindi, decisive quella serie di frasi che sembravano essere la prova della colpevolezza dell’uomo

Il

46enne è stato assolto e ora è libero. Si trovava, infatti, ai domiciliari a Milano, dopo aver passato anche un periodo in carcere.