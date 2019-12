CASAPESENNA – E’ stato assolto dai giudici del Tribunale di Aversa-Napoli Nord dopo un lungo calvario Maurizio Natale, 41enne, difeso dal legale Pasquale Baldascino, era accusato di violenza sessuale su una bambina di anni 11, fatti che sarebbero avvenuti in Casapesenna nell’agosto 2016. Dopo un processo durato 3 anni, l’uomo è stato assolto per non aver commesso il fatto.