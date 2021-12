Addio a Marco Ursomando, ex sindaco di San Nicola la Strada

Amministratore negli anni Ottanta, papà di Edgardo, lascia un vuoto nella sua famiglia e nella politica casertana. Ai suoi congiunti le condoglianze di Casertace

CASERTA-SAN NICOLA LA STRADA E’ venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Marco Ursomando, sindaco di San Nicola la Strada negli anni 80 e amministratore nel capoluogo. Papà di Edgardo Ursomando, Marco lascia un vuoto non solo nella sua famiglia ma anche nella politica casertana. Marco Ursomando, ex Psdi, è nato a Caserta il 3 novembre del 1943, si candidò a sindaco nel 1997 con la lista di Fi, poi bocciata dal Tar. Divenne sindaco di San Nicola La Strada nella VIII consiliatura dal 14-5-1978 sino allo scioglimento anticipato del Consiglio nel giugno del 1982 e conseguente gestione commissariale fino a nuove elezioni. Si candidò nel 1982 come consigliere comunale nelle liste del Psdi.

Ai suoi parenti le condoglianze della redazione di Casertace.