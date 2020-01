Addio ad una giovane padre di famiglia. “Stamattina anche il cielo piange”

TRENTOLA DUCENTA – (Christian e Lidia de Angelis) Lutto sconvolge la comunità, Giacinto Feraldo, non c’è più. Una tragedia inaspettata dove una giovane padre di famiglia, è venuto a mancare, lasciando la moglie Virginia Iavarone e i figli piccoli. Giacinto era molto noto in paese, era un accollatore del Comitato Festeggiamenti San Michele Arcangelo e figlio di Mimì, titolare dello storico Bar degli Amici. Ecco alcuni dei più commoventi messaggi di addio per Giacinto.

“Stamattina anche il cielo piange per una persona speciale dicono che il cielo accoglie i fiori più belli ed e proprio così lasciando chi rimane cn cuori vuoti e afflitti di dolore….Veglia su tua moglie e i tuoi figli….Ciao Giacinto Faraldo Iavarone Virginia resterai sempre cn noi”

“Siamo in lutto…Arrivederci Giacinto ”

“Trentola piange uno dei suoi figli…Le più sentite condoglianze alla famiglia Faraldo, a Mimì u barrist (Bar degli Amici)per la scomparsa del proprio figlio…La Pagina resterà sospesa fino a Martedì 28”

“Il Comitato Festeggiamenti San Michele Arcangelo si unisce al dolore della famiglia Faraldo per la perdita del nostro caro amico Accollatore Giacinto.Che la terra ti sia lieve.Riposa in pace.“