VAIRANO PATENORA – Saranno celebrati domani, 3 novembre alle 15,30, presso la chiesa San Bartolomeo in Vairano Patenora, i funerali di Alessio Di Sano il 21enne travolto da un treno in corsa lungo tratto ferroviario Vairano-Caianiello sulla linea Cassino-Caserta. (CLICCA QUI PER LEGGERE)

Alessio lascia i genitori, il fratello e i parenti tutti affranti dal dolore. Quello di Alessio è un lutto sentito dall’intera comunità che in queste ore si stringe al dolore dei familiari tutti.