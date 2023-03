Addio alla dolce Maria Teresa, madre di famiglia scompare a soli 54 anni

Il lutto ha sconvolto l’intera comunità.

MACERATA CAMPANIA Un lutto che ha lasciato attonita l’intera comunità. E’ venuta a mancare, poche ore fa, la 54enne Maria Teresa Iodice di Macerata Campania. La donna risiedeva con la sua famiglia in via Garibaldi ed era stimata e amata da tutti,conosciuta anche per il suo impegno nel mondo dell’associazionismo. Stamattina, dopo un malore, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Caserta.Soccorsi inutili, purtroppo: Maria Teresa è morta di arresto cardiaco.