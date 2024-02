Addio all’ex sindaco Vincenzo Zarone: comunità in lutto

Il ricordo del sindaco di Riardo, Armando Fusco

PIETRAMELARA – Lutto nella comunità di Pietramelara, si è spento l’ex sindaco Vincenzo Zarone.

Il sindaco di Riardo, Armando Fusco, ha voluto ricordarlo con un post in Facebook: “Vincenzo Zarone, 85 anni e primo cittadino del paese dal 1994 al 1998, ancor prima fu assessore nella giunta guidata dall’allora sindaco Sorbo. Da diversi anni era in pensione dopo essere stato sindacalista CGIL per oltre cinquant’anni. A nome personale, della Civica Amministrazione e della Comunità di Riardo, nell’apprendere la triste notizia della scomparsa di Vincenzo Zarone, già sindaco di Pietramelara dal 1994 al 1998, formula sincere e sentite condoglianze a tutti i familiari. L’ex sindaco Zarone, con moderazione, ma quando necessario anche ferma determinazione, ha guidato la Comunità di Pietramelara.

In questo luttuoso momento ricordo che a metà degli anni ‘90 del secolo scorso io, nella qualità di Sindaco di Riardo, ed Enzo Zarone, nella qualità di Sindaco di Pietramelara, sottoscrivemmo, un accordo di programma per la sistemazione e messa in sicurezza (pulizia dei canali di scolo laterali e pavimentazione della carreggiata) dell’allora via Croce di Riardo; strada a cavallo del confine tra i due Comuni. Quell’accordo di programma è stato finora l’unico sottoscritto tra il Comune di Riardo e quello di Pietramelara.

Con la scomparsa dell’amico Enzo Zarone Pietramelara perde un protagonista della vita politico-amministrativa”.