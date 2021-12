ADDIO ANNAROSA, strappata alla vita dal Covid. CAPODRISE in lutto

CAPODRISE – Ne dà il triste annuncio la Parrocchia Sant’Andrea Apostolo – Immacolata Concezione in Capodrise – CE:

La nostra Comunità stamattina si è svegliata più povera perché la carissima Annarosa Di Giovanni non è più… il covid a 72 anni ha fatto smettere di battere il suo grande cuore. Ma tutti noi da questa mattina siamo più ricchi perché sappiamo che lei è presso Gesù e dall’alto veglierà sulla sua famiglia e su tutti noi con quell’amore che ha contraddistinto tutti i suoi giorni in terra come figlia, moglie, mamma, nonna, sorella e amica, compagna nel cammino di fede. Non ci sono parole umane per consolare i suoi cari. Uniamoci solo in una forte e corale preghiera! Mercoledì 29 dicembre alle ore 14.30 la salma giungerà nella Chiesa di S.Andrea Apostolo, dove alle ore 15.30 sarà celebrata la Santa Messa di suffragio per la sua anima. A-DIO carissima… sarà difficile dimenticare quaggiù la tua vivace vita che ha emanato sempre simpatia e cordialità… ora balla felice lassù e sorridi beata nella compagnia dei santi!