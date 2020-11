ADDIO Antonio. Muore 59enne. Lascia 4 figli

AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Addio a Antonio “o scellon”, 59 anni. Grande dolore per la perdita di Antonio Della Volpe, componente della storica famiglia di maestri calzolai. Antonio viveva con la famiglia a Biella, lavorava presso l’Ospedale Niguarda di Milano, si è spento prematuramente a soli 59 anni, lasciando nel dolore due comunità quella biellese e quella aversana, dove risiedono tutti i suoi familiari. Lascia la moglie Anna Di Sarno, i figli, Francesco, Giuseppe, Raffaella, Carla, le 6 sorelle tutte ad Aversa, i nipoti, cugini, i cognati, tutti. I funerali si svolgeranno a Biella. Numerosi i messaggi di addio e cordoglio per quest’uomo onesto lavoratore, e persona perbene, che lascia troppo presto questa terra. Tantissimi i messaggi di addio per Antonio.