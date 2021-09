Addio Carlo, colto da malore improvviso muore dopo 10 giorni di agonia

CASALUCE (Lidia e Christian de Angelis) Addio a Carlo, morto dopo 10 giorni di agonia a causa di un infarto. Si è spento prematuramente Carlo D’angelo, uomo noto e stimato dalla comunità, mentre si trovava a Rivisondoli provincia dell’Aquila dal fratello Vittorio, quando improvvisamente si è sentito male, a causa di un infarto, nonostante i tentativi di salvarlo, dopo 10 giorni di agonia l’uomo si è spento lasciando i tre figli e tutti nel dolore. Questo lo straziante addio della cugina Teresa D’Angelo “Te ne sei andato in 10 giorni amato cugino mio non ho più parole non ci sono parole x descrivere ciò che sento. Sei stato un grande campione una grandissima persona il grande figlio di mio zio Carmine. Hai sofferto tanto nella tua vita ma sei sempre stato un grande padre e nonno. E così anche tu mi hai lasciato ho un dolore che mi lacera il cuore e l anima quanto desideravo vederti un altra volta e invece ancora una volta devo salutare il sangue del mio sangue che e volato via. Ciao Carlo D Angelo ciao amato cugino mio voglio salutarti cosi xche x me non ci sara mai un addio il mio e solo un arrivederci. RIP CUGINO MIO CARNALE MI HAI ANNIENTATA IN UN MINUTO”