ADDIO DOMENICO. Domani i funerali del 32enne

TEVEROLA (Christian e Lidia de Angelis) – Ecco la data dei funerali di Domenico Di Fusco, 32enne vittima del male. Domenico era molto noto in tre comunità, quella di Teverola, Carinaro e Aversa, con il soprannome “Dominik O Spagnuol”, aveva solo 32 anni e ha lottato con tutte le sue forze contro la malattia, ma non è riuscito a sconfiggerla. I funerali si terranno domani alle 10:30 appena sarà giunta la salma in Chiesa, presso la Parrocchia di S.Giovanni Evangelista a Teverola, poi proseguirà per il cimitero di Aversa. Sotto shock amici e parenti, in lacrime la madre Anna e i fratelli Giusy e Raffaele, oltre i tanti cittadini, per questo giovane che aveva tanti sogni e progetti da realizzare nel suo futuro. Il destino gli è stato avverso, impedendogli di realizzarli. Tantissimi in queste ore stanno inviando messaggi di addio e cordoglio e tanti saranno presenti alla funzione per l’ultimo saluto.