ADDIO Francesca. Lascia 4 figli. Il commovente messaggio della sorella

CASALUCE – (Lidia e Christian de Angelis) Comunità piange Francesca Riccardo madre di 4 figli. Una dolorosa perdita quella che ha colpito la comunità, la dipartita prematura di Francesca Riccardo, 61 anni, sposata con Romualdo Caianiello e madre di Giuseppe, Vincenzo, Roberto e Alessandro. I funerali si celebreranno oggi alle 16:30 presso la Chiesa di S. Marcellino in Aprano a Casaluce.

Il toccante addio della sorella Flora Riccardo “Questo post non avrei mai voluto scriverlo tanto è il dolore… Mia sorella Francesca, in questi giorni, mi ha chiesto esplicitamente di far sapere ai suoi amici e alle sue amiche, della sua dipartita per far arrivare a tutti un caro saluto da parte sua…Sorella, amica, mamma, pezzo di cuore mio, saremo sempre insieme perché siamo state sempre indivisibili e lo saremo anche da oggi in poi, anche se in forme di vita diverse. Ti amo di un amore che solo noi sappiamo!“.