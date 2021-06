ADDIO FRANCESCO. Il covid stronca la vita di un papà 45enne

MADDALONI – E’ morto nel covid hospital di Maddaloni Francesco De Mizio, 45 anni, di Montesarchio. Lascia la moglie e tre figli. Ne ha dato notizia il sindaco della cittadina caudina Franco Damiano: «Il covid ci sottrae un’altra vita. Una giovane vita purtroppo: Francesco De Mizio non ce l’ha fatta, arrendendosi a questo maledetto virus ancora a 45 anni. E’ drammatico, da sindaco e da semplice cittadino di Montesarchio, veder scomparire in un anno tanti volti amici, conosciuti, spesso in giovane età.

La mia vicinanza, a nome di tutti i cittadini di Montesarchio va ai familiari di Francesco, ai suoi amici, chiedendo ancora una volta prudenza, perché purtroppo il covid è ancora tra noi e colpisce».